Aktienkurs aktuell

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gewinnt am Nachmittag

30.10.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Atlassian zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 161,89 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 162,79 USD. Bei 158,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 283.479 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 101,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Bei einem Wert von 144,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 12,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

