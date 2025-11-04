DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian verzeichnet am Dienstagabend herbe Einbußen

04.11.25 20:23 Uhr

04.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,2 Prozent auf 163,37 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,2 Prozent auf 163,37 USD. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 161,83 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 612.898 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Gewinne von 99,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 144,37 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 11,63 Prozent sinken.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.10.2025 lud Atlassian zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,43 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Atlassian-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,76 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

