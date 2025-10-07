DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,06 -2,0%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.982 +0,5%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Atlassian am Abend ins Minus

07.10.25 20:29 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 147,43 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
126,30 EUR -2,82 EUR -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 147,43 USD. Das Tagestief markierte die Atlassian-Aktie bei 146,16 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 151,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 474.802 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 54,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2025 bei 146,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

