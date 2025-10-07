Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Atlassian am Dienstagnachmittag ins Minus

DAX24.391 +0,1%Est505.613 -0,3%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.841 -0,4%Bitcoin104.563 -1,9%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.989 +0,7%
07.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 147,80 USD.

Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 147,80 USD ab. In der Spitze büßte die Atlassian-Aktie bis auf 147,51 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 151,12 USD. Bisher wurden heute 78.491 Atlassian-Aktien gehandelt.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,54 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. USD – ein Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2026 4,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

