Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 153,23 USD.

Das Papier von Atlassian konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 153,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 156,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 151,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 539.350 Atlassian-Aktien.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Am 03.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,57 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 3,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. USD – ein Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Atlassian-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,26 USD je Atlassian-Aktie.

