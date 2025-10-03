Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Zum Vortag unverändert notierte die Atlassian-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 150,92 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Atlassian-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 150,92 USD. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 152,27 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 149,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,42 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 521.461 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 115,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,57 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

