Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagnachmittag mit Abschlägen

03.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 150,50 USD ab.

Atlassian
128,66 EUR 0,72 EUR 0,56%
Die Atlassian-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 150,50 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Atlassian-Aktie bis auf 149,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.407 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2025 (147,57 USD). Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 1,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. USD – ein Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

