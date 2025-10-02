Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian verteuert sich am Donnerstagabend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 150,30 USD.

Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 150,30 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 151,74 USD zu. Bei 150,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 480.026 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 116,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2025 (147,57 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 1,82 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

