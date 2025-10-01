Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Atlassian am Mittwochabend tief südwärts

DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.763 +0,5%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
01.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 150,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
131,44 EUR -2,54 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 150,19 USD. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 149,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 670.288 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Mit einem Zuwachs von 117,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 149,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 0,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

