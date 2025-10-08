Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Atlassian zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Atlassian-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 150,13 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die Atlassian-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 150,13 USD. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 153,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,21 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 294.068 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 53,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2025 bei 146,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 2,64 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 30.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

