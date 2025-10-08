Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Atlassian-Kurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 152,08 USD zu.

Das Papier von Atlassian konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 152,08 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 152,41 USD. Bei 151,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 65.708 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 114,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2025 bei 146,16 USD. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,26 USD fest.

