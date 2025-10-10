Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 148,04 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 148,04 USD. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,55 USD. Bei 149,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 52.514 Atlassian-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 120,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,16 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Atlassian rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 4,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

