Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Atlassian legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 150,23 USD.

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 150,23 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 155,81 USD. Mit einem Wert von 152,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 336.451 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 4,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird Atlassian schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

