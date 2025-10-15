Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian fällt am Abend

DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.296 +0,4%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.601 +0,4%Bitcoin95.602 -2,0%Euro1,1642 +0,3%Öl62,16 -0,2%Gold4.212 +1,7%
15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 150,39 USD abwärts.

Die Atlassian-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 150,39 USD abwärts. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 149,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 479.830 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

