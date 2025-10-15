Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 154,46 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 154,46 USD. Die Abwärtsbewegung der Atlassian-Aktie ging bis auf 154,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,34 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 97.423 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 111,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 144,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 6,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,26 USD fest.

