Blick auf Atlassian-Kurs

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

16.10.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 154,44 USD.

Das Papier von Atlassian legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 154,44 USD. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 155,81 USD. Bei 152,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 90.570 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 111,05 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

