Kurs der Atlassian

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 155,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
135,12 EUR 1,24 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 155,31 USD. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,31 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 157,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.790 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 144,37 USD. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 7,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 30.10.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Atlassian vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,43 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,85 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

