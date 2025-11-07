Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 155,82 USD abwärts.

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 155,82 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Atlassian-Aktie bis auf 153,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 43.873 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 109,18 Prozent wieder erreichen. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.01.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus