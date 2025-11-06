DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.204 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,39 -0,3%Gold3.988 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienkurs im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagabend mit Abschlägen

06.11.25 20:23 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 157,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
137,40 EUR -2,60 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 157,39 USD. In der Spitze büßte die Atlassian-Aktie bis auf 152,93 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 368.063 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 107,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Atlassian-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung