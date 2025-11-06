Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagabend mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 157,39 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 157,39 USD. In der Spitze büßte die Atlassian-Aktie bis auf 152,93 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 368.063 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 107,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Atlassian-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,85 USD fest.

