Atlassian im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag im Minusbereich

06.11.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 156,81 USD.

Das Papier von Atlassian befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 156,81 USD ab. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 156,81 USD. Bei 159,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.512 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Atlassian gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,43 Mrd. USD – ein Plus von 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

