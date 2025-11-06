Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag im Minusbereich

Atlassian im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 156,81 USD.

Das Papier von Atlassian befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 156,81 USD ab. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 156,81 USD. Bei 159,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.512 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Atlassian gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,43 Mrd. USD – ein Plus von 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus