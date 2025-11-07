Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gibt am Abend ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 155,92 USD.

Die Atlassian-Aktie musste um 20:05 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 155,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die Atlassian-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 153,12 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 223.480 Stück.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,04 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 8,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 30.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,19 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.01.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

