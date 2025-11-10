Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit positiven Vorzeichen

Atlassian im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Atlassian. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 159,27 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 159,27 USD. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 160,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 323.507 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 51,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,36 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 30.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atlassian ein Ergebnis je Aktie von -0,48 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,43 Mrd. USD gegenüber 1,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Atlassian am 29.01.2026 präsentieren.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

