Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Atlassian am Nachmittag zu

Die Aktie von Atlassian zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Atlassian legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 146,98 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 146,98 USD. Bei 147,60 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,45 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.896 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 121,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2025 auf bis zu 144,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 1,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Atlassian-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,26 USD im Jahr 2026 aus.

