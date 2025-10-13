Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zieht am Abend an

Kursentwicklung

Die Aktie von Atlassian zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 148,64 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 148,64 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 148,67 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,45 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 387.450 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Am 10.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD ab. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 2,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,26 USD im Jahr 2026 aus.

