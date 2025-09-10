Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Atlassian. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 175,05 USD zu.
Um 20:06 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 175,05 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 176,66 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 174,38 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 282.890 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 86,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD ab. Mit Abgaben von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.
