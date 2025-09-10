DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.847 ±0,0%Nas22.308 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation
Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienkurs im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Aufschlag

15.09.25 20:24 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Atlassian. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 175,05 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
146,64 EUR -3,80 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 175,05 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 176,66 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 174,38 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 282.890 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 86,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD ab. Mit Abgaben von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung