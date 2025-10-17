DAX23.928 -1,4%Est505.628 -0,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.532 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1668 -0,2%Öl61,11 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zieht am Freitagnachmittag an

17.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 150,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 151,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 150,00 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.821 Stück gehandelt.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 116,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,26 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. USD – ein Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Atlassian dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

