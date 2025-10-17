Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian legt am Freitagabend zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 151,52 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 151,52 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 151,91 USD. Bei 150,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 302.558 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD. 115,11 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 144,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 4,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

