Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Abschlägen

18.09.25 20:25 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 168,83 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
146,52 EUR 1,94 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 168,83 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 168,15 USD. Bei 174,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 395.102 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 93,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 8,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Atlassian gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 30.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

