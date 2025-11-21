Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 144,17 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr bei 144,17 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 144,94 USD erreichte die Atlassian-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 139,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 568.734 Atlassian-Aktien.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 126,08 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 30.10.2025. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,85 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

