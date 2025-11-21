Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Atlassian am Freitagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 142,92 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 142,92 USD. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 141,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 76.377 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,06 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 141,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Atlassian ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 1,43 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1,19 Mrd. USD umgesetzt.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,85 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

