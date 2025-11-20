DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.257 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Blick auf Atlassian-Kurs

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Atlassian

20.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 143,57 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Atlassian
126,98 EUR -1,28 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 143,57 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 143,47 USD. Bei 147,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 316.654 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 55,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2025 bei 143,47 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 0,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2025 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

