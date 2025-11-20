Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Atlassian
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 143,57 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 143,57 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 143,47 USD. Bei 147,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 316.654 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 55,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2025 bei 143,47 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 0,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 30.10.2025 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 USD je Atlassian-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen
Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Keine Analysen gefunden.