Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 147,60 USD ab.

Die Atlassian-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 147,60 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 146,85 USD. Bei 148,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327.330 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 120,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (144,37 USD). Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 2,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,48 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,43 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Atlassian am 29.01.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2026 4,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

