Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Atlassian zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Atlassian-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 148,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Atlassian-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 148,67 USD. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 148,78 USD an. In der Spitze büßte die Atlassian-Aktie bis auf 146,90 USD ein. Bei 148,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 82.981 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,24 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 144,37 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,43 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,85 USD je Aktie.
