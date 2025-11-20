DAX23.465 +1,3%Est505.613 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.089 +2,3%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,02 +0,6%Gold4.091 +0,3%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Notierung im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

20.11.25 16:09 Uhr

20.11.25 16:09 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Atlassian zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Atlassian-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 146,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
126,98 EUR -1,28 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 146,90 USD. Bei 148,77 USD erreichte die Atlassian-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 76.824 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 325,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,88 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,37 USD ab. Abschläge von 1,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Atlassian am 29.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

In eigener Sache

