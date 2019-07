Dreistellige Millionengagen: Für diese Schauspieler ist Netflix eine Goldgrube

Nachdem viele Jahre nur die großen, traditionellen Filmstudios einen Blockbuster nach dem anderen präsentierten, kann inzwischen auch Netflix mit hochkarätigen Projekten auftrumpfen. Hollywood-Stars erwarten bei dem Streaming-Giganten mittlerweile ähnlich hohe Gagen, die einen Deal mit Netflix gleichermaßen interessant machen dürften.

Rekordgage von Netflix

Das dürfte auch Dwayne "The Rock" Johnson bestätigen. Ihm winkt dank der Action-Komödie "Red Notice" die bislang höchste Gage in seiner Karriere. Ursprünglich hatte Universal den Film im November 2020 in die Kinos bringen wollen, das Projekt wurde nun aber an Netflix abgegeben. Allein für die Schauspielerei in "Red Notice" bekommt Johnson 20 Millionen US-Dollar, wie verschiedene Medien berichten. Für seinen Job als Produzent dürfte allerdings nochmal einiges hinzukommen, wie Variety schreibt.

Auf Instagram gab "The Rock" kürzlich außerdem bekannt, wer neben ihm auf der Leinwand zu sehen sein wird.

Die zweite männliche Hauptrolle neben Johnson hat Ryan Reynolds ergattert. Auch er wird dafür 20 Millionen US-Dollar erhalten. Für seinen Part im Actionfilm "Six Underground" zahlt Netflix dem US-Schauspieler gar 27 Millionen US-Dollar.

Der dritte Star in "Red Notice" ist Gal Gadot. Sie wird mit ihrer Rolle neben Ryan Reynolds und Dwayne Johnson ebenfalls 20 Millionen US-Dollar verdienen, so Variety.

Netflix kann mit traditionellen Studios mithalten

Ein weiterer bekannter Schauspieler, der durch Netflix eine wahre Goldgrube fand, ist Adam Sandler. Ein Deal aus dem Jahr 2014, der vier Filme beinhaltete, brachte Sandler satte 250 Millionen US-Dollar ein.

Mit dem Netflix-Original "Bright" aus dem Jahr 2017 verdiente Will Smith daneben immerhin 20 Millionen US-Dollar. Weitere 35 Millionen US-Dollar dürften ihm durch die geplante Fortsetzung winken, berichtet Variety weiter.

Auch Ben Affleck konnte durch Netflix gut verdienen - 8 Millionen US-Dollar erhielt er für "Triple Frontier". Trotz mittelmäßiger Bewertungen sollen 52 Millionen Haushalte den Film im ersten Monat nach der Veröffentlichung gesehen haben, heißt es bei Netflix.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, Netflix