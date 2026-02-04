ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart

Index-Bewegung

ATX Prime-Handel am Morgen.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 2.785,74 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,021 Prozent schwächer bei 2.800,95 Punkten, nach 2.801,53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.801,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.777,25 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,241 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.688,59 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 2.369,84 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Stand von 1.959,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent aufwärts. Bei 2.855,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 2.638,17 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,10 Prozent auf 60,65 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,11 Prozent auf 3,65 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,15 EUR), PORR (+ 0,56 Prozent auf 35,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,38 Prozent auf 106,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Andritz (-8,17 Prozent auf 69,70 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Palfinger (-2,84 Prozent auf 37,60 EUR), Frequentis (-2,42 Prozent auf 80,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,72 Prozent auf 97,20 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Andritz-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31.451 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,088 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net