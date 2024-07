Auf Kurs

adidas hat im zweiten Quartal nach den detaillierten Ergebnissen auch unter dem Strich den Gewinn deutlich gesteigert und die operative Marge verbessert.

Für die Mitte Juli zum zweiten Mal angehobene Umsatz- und Gewinnprognose im Gesamtjahr sieht sich der Herzogenauracher Sportartikelhersteller auf Kurs.

Im zweiten Quartal verbesserte adidas die operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) auf 5,9 Prozent von 3,3 Prozent im Vorjahr. Vor Steuern betrug der Gewinn 304 Millionen Euro nach 123 Millionen. Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 211 Millionen Euro verglichen mit einem Gewinn von 96 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 1,09 Euro nach 0,48 Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn insgesamt 190 Millionen (Vorjahr: 84 Millionen) Euro.

Die endgültigen Zahlen für Umsatz, Betriebsgewinn (EBIT) und Bruttomarge stimmten mit den vorläufigen überein.

Im Gesamtjahr will adidas weiterhin einen operativen Gewinn von 1 Milliarde Euro erreichen, der Umsatz soll währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich steigen im Vorjahresvergleich.

Im zweiten Quartal trug Yeezy zum Umsatz 200 Millionen Euro bei, im ersten waren es 150 Millionen. Im weiteren Verlauf rechnet adidas mit einem weiteren Umsatzbeitrag von 150 Millionen Euro durch den Verkauf von Yeezy-Restbestand. Der Verkauf der Yeezy-Produkte soll im Schnitt kostendeckend erfolgen.

adidas in Nordamerika weiter mit Umsatzminus - sieht aber Lichtblicke

adidas hat in Nordamerika im zweiten Quartal weiter Umsatzrückgänge verzeichnet. Der Umsatz sank währungsbereinigt um 7,7 Prozent, nach einem Rückgang von 3,6 Prozent im ersten Quartal und 16 Prozent im Vorjahr.

Allerdings sei der erneute Rückgang adidas zufolge ausschließlich der deutlichen Reduktion des Yeezy-Geschäfts zuzuschreiben. Das Unternehmen sieht bereits Licht am Ende des Tunnels, denn Yeezy herausgerechnet ergab sich laut Mitteilung in Nordamerika ein Umsatzanstieg im Vorjahresvergleich. Getrieben sei dies durch Wachstum im Großhandel sowie im eigenen Einzelhandel. In absoluten Zahlen betrug der Umsatz in Nordamerika im Quartal 1,3 Milliarden Euro, nach 1,4 Milliarden im Vorjahr, er war nach Europa der zweitstärkste weltweit.

Mit den Zahlen zum ersten Quartal hatte adidas-CEO Björn Gulden seine Erwartung bekräftigt, dass adidas im Segment Nordamerika im zweiten Halbjahr zu Umsatzwachstum zurückkehrt.

Besonders im wettbewerbsintensiven US-Markt hat adidas bisher die hohen Lagerbestände und die Auswirkungen des abrupten Endes der Yeezy-Design-Partnerschaft mit dem Musiker Kanye West gespürt. Außerdem ist dies der Heimatmarkt des größeren Wettbewerbers Nike, der jüngst aber schwächelt.

Adidas auf Hoch seit Anfang 2022 - JPM: Stärke auf breiter Basis

Die im vorbörslichen Handel noch unauffälligen Adidas-Aktien haben sich am Mittwoch im Xetra-Haupthandel zu einem Hoch seit Februar 2022 aufgeschwungen. Damit könnten die Papiere eine wochenlange Konsolidierung unter etwa 236 Euro nach oben verlassen. Zeitweise legten sie via XETRA um 1,8 Prozent auf 240,90 Euro zu. Anteile des Kontrahenten PUMA blieben mit plus 0,3 Prozent zurück.

Die detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal zeigten Stärke auf breiter Basis, schrieb Analystin Olivia Townsend von JPMorgan (JPM). Die Umsatzstärke umfasse sowohl die Regionen als auch die Produktkategorien und die verschiedenen Vertriebskanäle. "Es ist ermutigend, eine Rückkehr zu Wachstum in Nordamerika zu beobachten", schrieb die Expertin. In China habe Adidas zudem die Erwartungen nicht verfehlt.

