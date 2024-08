Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

NASDAQ Composite-Entwicklung

Am Abend agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 17.192,60 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,233 Prozent stärker bei 17.227,64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17.187,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17.260,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.032,17 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2,38 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18.398,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16.511,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13.788,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 16,43 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell SIGA Technologies (+ 26,94 Prozent auf 11,97 USD), Amtech Systems (+ 16,06 Prozent auf 6,36 USD), FreightCar America (+ 12,23 Prozent auf 4,68 USD), Taylor Devices (+ 11,42 Prozent auf 53,74 USD) und Donegal Group B (+ 7,95 Prozent auf 12,76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Sify (-9,17 Prozent auf 0,32 USD), 3D Systems (-8,24 Prozent auf 2,34 USD), Ballard Power (-7,11 Prozent auf 1,83 USD), Cerus (-6,79 Prozent auf 2,06 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,68 Prozent auf 0,91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 64.459.694 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,007 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Ebix-Aktie hat mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net