DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.370 +0,2%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Nike 866993 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick
Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Portfolio angepasst

Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die KST Beteiligungs-Aktie

20.12.25 08:01 Uhr

KST Beteiligungs gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KST Beteiligungs AG
1,05 EUR -0,09 EUR -7,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 18.12.2025 tätigte bei KST Beteiligungs eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Der Aktien-Deal wurde am 19.12.2025 bekannt gemacht. Aufsichtsrat Schmitt, Martin griff am 18.12.2025 bei KST Beteiligungs-Aktien zu. 5.412 KST Beteiligungs-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 1,13 EUR gekauft. Die KST Beteiligungs-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 1,14 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die KST Beteiligungs-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 1,05 EUR. Aktuell ergibt sich für KST Beteiligungs eine Börsenbewertung in Höhe von 5,33 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 4.676.576 Anteilsscheine.

Schmitt, Martin hatte bereits am 11.12.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Schmitt, Martin fügte 4.588 Anteile zu jeweils 1,13 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf KST Beteiligungs

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KST Beteiligungs

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu KST Beteiligungs AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung