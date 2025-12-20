Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die KST Beteiligungs-Aktie
KST Beteiligungs gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
Werte in diesem Artikel
Am 18.12.2025 tätigte bei KST Beteiligungs eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Der Aktien-Deal wurde am 19.12.2025 bekannt gemacht. Aufsichtsrat Schmitt, Martin griff am 18.12.2025 bei KST Beteiligungs-Aktien zu. 5.412 KST Beteiligungs-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 1,13 EUR gekauft. Die KST Beteiligungs-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 1,14 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die KST Beteiligungs-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 1,05 EUR. Aktuell ergibt sich für KST Beteiligungs eine Börsenbewertung in Höhe von 5,33 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 4.676.576 Anteilsscheine.
Schmitt, Martin hatte bereits am 11.12.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Schmitt, Martin fügte 4.588 Anteile zu jeweils 1,13 EUR dem eigenen Depot hinzu.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KST Beteiligungs
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KST Beteiligungs
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent