Ford-Aktie im Fokus: Darum zeigt sich Jim Cramer bullish für den US-Autobauer

Börsenexperte Jim Cramer zeigt sich trotz des verhaltenen Ausblicks bullish für Ford. Seiner Meinung nach könnte das Unternehmen positiv überraschen, jetzt nachdem die Erwartungen so gedämpft wurden.

Ford schreibt wieder schwarze Zahlen

Im ersten Quartal 2020 hatte Ford aufgrund hoher Sonderkosten wegen des Einbruchs des Automarkts zu Beginn der Corona-Pandemie einen Nettoverlust von zwei Milliarden Dollar verdauen müssen. In Q1 2021 konnte der US-Autobauer dank einer Erholung von der Corona-Krise wieder schwarze Zahlen schreiben: Unter dem Strich verdiente Ford 3,3 Milliarden US-Dollar. Damit lag der US-Autoriese über den Erwartungen der Analysten. Die konzernweiten Erlöse legten insgesamt um sechs Prozent auf 36,2 Milliarden US-Dollar zu. Auf dem Heimatmarkt in Nordamerika profitierte Ford vor allem von einer hohen Nachfrage nach SUVs und Pick-up-Trucks und konnte seinen Umsatz um fünf Prozent auf 23 Milliarden US-Dollar steigern. Aber auch auf dem schwierigen europäischen Markt gab es Fortschritte: So konnte Ford seinen Betriebsgewinn hier auf 341 Millionen US-Dollar steigern und verbuchte ein Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar.

Halbleitermangel belastet

Allerdings gab der US-Autoriese nur einen verhaltenen Ausblick ab - der Chipmangel in der Autobranche dürfte auch Ford spürbar belasten. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung zu seiner Zahlenvorlage schreibt, sagte Ford-CFO John Lawler, dass die Verfügbarkeit von Halbleitern, die durch einen Brand bei einem Zulieferwerk in Japan im März noch verschärft worden sei, zuerst schlechter werde, bevor sie wieder besser werde. Derzeit glaube das Unternehmen, dass das Problem im zweiten Quartal seinen Tiefpunkt erreiche, und es anschließend zu einer Verbesserung komme. Doch wie viele andere in der Autoindustrie erwartet Ford, dass der breitere globale Halbleitermangel möglicherweise nicht vor 2022 vollständig überwunden werden könne. Das Unternehmen gehe nun davon aus, dass es zehn Prozent seiner geplanten Produktion im zweiten Halbjahr 2021 verlieren werde. Insgesamt rechne Ford nun damit, in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Produktionseinheiten aufgrund des Halbleitermangels zu verlieren. Dementsprechend rechne das Unternehmen für das Gesamtjahr 2021 mit einem bereinigten EBIT zwischen 5,5 und 6,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines nachteiligen Effekts von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar durch den Halbleitermangel.

Jim Cramer bullish für die Ford-Aktie

Wie Jim Cramer bei Real Money schreibt, gibt es bei CNBC jedes Jahr eine Art Wettbewerb, bei dem die Aktie gesucht wird, die bis zum Super Bowl am meisten steigen wird. "Ich denke, dass ein Wettbewerb wie dieser erfordert, dass Sie ein vorübergehendes Tief bei ihrer Glücksaktie auswählen, die bis zum Super Bowl wieder auferstehen könnte", so der Börsenexperte. Daher habe er sich für Ford entschieden, auch wenn er einräumt, dass er mit seinen Erwartungen im Vorfeld zu Fords Zahlenvorlage daneben lag: "Ich sagte voraus, dass Ford, das bei 18 USD pro Aktie lag, bis zu 5 USD pro Aktie verdienen könnte, und das verdammte Ding verkaufte sich für weniger als das Vierfache des Gewinns." Eine Vielzahl von Problemen habe seine Prognose in Frage gestellt.

Die Ford-Aktie sei laut Cramer noch lange nicht annähernd so teuer wie vor zehn Jahren - sie sei eine der wenigen Aktien im marktbreiten S&P 500, die nicht einmal in die Nähe ihres 10-Jahres-Höchststandes gekommen sei. Und so könnte das Papier für Anleger wieder interessant werden, denn anders als vor 10 Jahren, wollten die Leute nach dem Unternehmensausblick nichts von Ford. Die Schätzungen für das Jahr seien auf etwa 1 US-Dollar pro Aktie gesunken, was dem Börsenexperten zufolge ein Zeichen dafür sei, dass die Erwartungen zerschmettert worden seien. "Als die Erwartungen am höchsten waren, wurde die Aktie pulverisiert. Jetzt, wo sie unglaublich niedrig sind, denke ich, dass Sie Ford als Nummer eins auswählen müssen", leitet Cramer daraus ab.

Neben den gesunkenen Erwartungen hebt Cramer hervor, dass Fords Produktlinien relativ durchverkauft seien, was ein ziemlich bemerkenswerter Umstand sei. Des Weiteren stelle das Unternehmen nicht mehr weltweit Autos und Lastwagen her, "insbesondere in Märkten wie Lateinamerika, die die Rentabilität beeinträchtigt haben". Positiv bewertet Cramer auch, dass Ford damit rechnet, dass das zweite Quartal der Tiefpunkt der Chipknappheit sein dürfte und sich die Situation von dort an wieder verbessern werde.

Anleger könnten die Ford-Aktie somit zu einem Preis kaufen, der sich in Zukunft als niedrig herausstellen könnte, so Cramer. Der Börsenkenner ist wieder einmal der Meinung, "dass Ford im nächsten Jahr 5 US-Dollar pro Aktie verdienen kann, obwohl so viele es ganz aufgegeben haben".

Redaktion finanzen.net

