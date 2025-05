Aurubis profitiert von gestiegenen Metallpreisen und bekräftigt Ausblick

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Der Hamburger Kupferkonzern Aurubis hat im zweiten Quartal dank gestiegener Metallpreise und höherer Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure operativ etwas mehr verdient als erwartet. Allerdings belastete die höheren Anlaufkosten für den neuen US-amerikanischen Standort Aurubis Richmond. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

Das operative Ergebnis vor Steuern, die zentrale Ergebniskennziffer des Konzerns, ging in den drei Monaten bis Ende März um 25 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 100 Millionen Euro zurück. Analysten hatten im Konsens mit 96 Millionen Euro gerechnet. Der nach IFRS ermittelte Vorsteuergewinn, der Bewertungseffekte enthält, fiel auf 76 Millionen von 105 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs unterdessen um 14 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten mit 4,88 Milliarden Euro gerechnet. Der operative Return on Capital Employed (ROCE) lag zum Stichtag am 31. März bei 10,2 (Vorjahr 10,0) Prozent.

"Auch im zweiten Quartal haben wir gezeigt, dass wir mit unserem soliden Geschäftsmodell dank der vielfältigen Ergebnistreiber auch in einem herausforderndem Marktumfeld weiter erfolgreich bleiben, sagte Aurubis-Vorstandsvorsitzender Toralf Haag. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Aurubis weiterhin einen Rückgang des operativen Vorsteuergewinns auf 300 Millionen bis 400 Millionen Euro von 413 Millionen im Vorjahr. Aurubis sieht gleichwohl eine hohe Nachfrage nach Kupferprodukten und den vom Unternehmen produzierten Metallen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) wird bei 7 bis 11 Prozent gesehen.

