Ausblick: BALADNA QPSC Registered präsentiert Quartalsergebnisse

BALADNA QPSC Registered wird am 10.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,031 QAR. Das entspräche einem Zuwachs von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 QAR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 14,90 Prozent auf 323,9 Millionen QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,9 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,124 QAR, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,31 Milliarden QAR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden QAR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net