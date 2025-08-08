DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.106 -0,1%Euro1,1636 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Ausblick: BALADNA QPSC Registered präsentiert Quartalsergebnisse

09.08.25 07:01 Uhr

BALADNA QPSC Registered wird am 10.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,031 QAR. Das entspräche einem Zuwachs von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 QAR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 14,90 Prozent auf 323,9 Millionen QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,9 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,124 QAR, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,31 Milliarden QAR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden QAR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

