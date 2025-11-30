Ausblick: Cango A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cango A wird am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,384 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cango A noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,32 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -17,867 CNY im Vergleich zu 0,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,68 Milliarden CNY, gegenüber 113,0 Millionen CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net