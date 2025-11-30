DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.386 +0,1%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Primär- oder Sekundärmarkt? So entsteht ETF-Liquidität Primär- oder Sekundärmarkt? So entsteht ETF-Liquidität
Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025 Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Cango A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

30.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cango Inc Registered Shs -A-
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Cango A wird am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,384 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cango A noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,32 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -17,867 CNY im Vergleich zu 0,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,68 Milliarden CNY, gegenüber 113,0 Millionen CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cango A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cango A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Cango Inc Registered Shs -A-

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung