Ausblick: CATL (Contemporary Amperex Technology) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CATL (Contemporary Amperex Technology) wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,08 CNY je Aktie gegenüber 2,99 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 117,79 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 27,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,28 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,80 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,58 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 40 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 435,26 Milliarden CNY, gegenüber 359,96 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net