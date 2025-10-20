DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin94.632 +1,6%Euro1,1674 +0,1%Öl61,08 -0,4%Gold4.262 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Marc Andreessen steht hinter Musks 10-Billionen-Dollar-Plan für den Wiederaufbau der USA Marc Andreessen steht hinter Musks 10-Billionen-Dollar-Plan für den Wiederaufbau der USA
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Ausblick: CATL (Contemporary Amperex Technology) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

20.10.25 07:01 Uhr

CATL (Contemporary Amperex Technology) wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,08 CNY je Aktie gegenüber 2,99 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 117,79 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 27,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,28 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,80 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,58 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 40 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 435,26 Milliarden CNY, gegenüber 359,96 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CATL (Contemporary Amperex Technology)

DatumMeistgelesen
Wer­bung