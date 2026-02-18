DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,6%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.761 +0,7%Euro1,1793 +0,1%Öl70,46 +0,2%Gold5.000 +0,5%
Ausblick: Cavotec Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

19.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavotec Group AB Registered Shs
1,26 EUR 0,01 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Cavotec Group Registered wird am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 37,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 522,2 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,028 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,410 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 147,0 Millionen EUR, gegenüber 2,00 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

