DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.011 +2,0%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Wann es für Unternehmen Sinn macht, über eine PIPE-Transaktion an die Börse zu gehen Wann es für Unternehmen Sinn macht, über eine PIPE-Transaktion an die Börse zu gehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Ausblick: Central Garden Pet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

23.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting
22,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

Central Garden Pet wird am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,195 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,06 Prozent auf 655,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 669,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,11 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Central Garden Pet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Central Garden Pet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting

DatumRatingAnalyst
02.08.2019Central GardenPet BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
17.08.2018Central GardenPet OutperformBMO Capital Markets
20.10.2017Central GardenPet BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Central GardenPet BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
17.08.2018Central GardenPet OutperformBMO Capital Markets
20.10.2017Central GardenPet BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen