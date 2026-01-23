DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.876 -0,7%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Ausblick: Crane öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

25.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Crane Holdings Co Registered Shs When Issued Ex-Distribution
173,00 EUR -5,00 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen

Crane lädt am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Crane ein EPS von 1,38 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 571,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,93 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Crane Holdings Co Registered Shs When Issued Ex-Distribution

