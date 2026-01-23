DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.876 -0,7%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Ausblick: Firstsun Capital Bancorp Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

25.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Firstsun Capital Bancorp Registered Shs
37,77 USD -2,16 USD -5,41%
Firstsun Capital Bancorp Registered wird am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Firstsun Capital Bancorp Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,848 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 107,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 139,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,43 USD im Vergleich zu 2,69 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 420,3 Millionen USD, gegenüber 557,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

