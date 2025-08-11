Ausblick: Electrovaya verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Electrovaya wird am 13.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,043 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 17,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 14,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,113 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,050 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 64,1 Millionen USD, gegenüber 60,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net