Ausblick: Equity Bancshares A legt Quartalsergebnis vor

20.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Equity Bancshares Inc (A)
39,80 EUR -0,80 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen

Equity Bancshares A wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,948 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 73,7 Millionen USD – ein Minus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equity Bancshares A 83,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 264,6 Millionen USD, gegenüber 340,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

